Kapitán Liverpoolu Henderson by mal prestúpiť do Al Ettifaqu

Londýn 19. júla (TASR) - Kapitán futbalistov Liverpoolu Jordan Henderson by mal prestúpiť do saudskoarabského klubu Al Ettifaq, ktorý trénuje jeho bývalý spoluhráč Steven Gerrard. V stredu o tom informoval The Athletic.



Tridsaťtriročný Henderson priviedol "The Reds" v roku 2020 k prvému titulu v Premier League po 30 rokoch a sezónu predtým zdvihol nad hlavu pohár pre víťaza Ligy majstrov. Kontrakt s LFC mu vyprší až 30. júna 2025, no podľa medializovaných informácií kývol na lukratívnu ponuku zo Saudskej Arábie. Al Ettifaq údajne za jeho služby ponúkol Liverpoolu 12 miliónov libier.



Henderson prišiel do LFC v roku 2011 zo Sunderlandu a o štyri roky neskôr nahradil na poste kapitána práve Gerrarda. Z Liverpool by mal v najbližších dňoch putovať do Saudskej Arábie aj Fabinho, za ktorého ponúka 40 miliónov libier Al-Ittihad. Informovala agentúra AFP.