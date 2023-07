Kapitán Liverpoolu Henderson prestúpil do Al Ettifaqu

Liverpool 26. júla (TASR) - Kapitán futbalistov FC Liverpool Jordan Henderson prestúpil do saudskoarabského klubu Al Ettifaq, ktorý trénuje jeho bývalý spoluhráč Steven Gerrard. Podľa agentúry DPA zaplatil jeho nový zamestnávateľ za prestup 12 miliónov libier (v prepočte 14 mil. eur).



Tridsaťtriročný stredopoliar priviedol "The Reds" v roku 2020 k prvému titulu v Premier League po 30 rokoch a sezónu predtým zdvihol nad hlavu pohár pre víťaza Ligy majstrov. Kontrakt s LFC mu mal vypršať až 30. júna 2025. Podľa medializovaných informácií by mal v Al Ettifaqu poberať štvornásobne vyšší plat.



Henderson prišiel do LFC v roku 2011 zo Sunderlandu a o štyri roky neskôr nahradil na poste kapitána práve Gerrarda. Z Liverpoolu by mal v najbližších dňoch putovať do Saudskej Arábie aj Fabinho, za ktorého ponúka 40 miliónov libier Al-Ittihad. Do Saudskej Arábie už zamieril bývalý hráč Liverpoolu Firmino, brazílsky útočník sa do roku 2026 upísal klubu Al-Ahli.