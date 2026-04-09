Štvrtok 9. apríl 2026
Kapitán Nitry Mezei dostal za zákrok na Výhonského trest na 3 zápasy

Na snímke zľava James Ritchie (Nové Zámky) a Branislav Mezei (Nitra) v zápase 17. kola hokejovej Tipos extraligy medzi HK Nitra a HC Nové Zámky 3. novembra 2024 v Nitre. Foto: TASR - Henrich Mišovič

Rozhodcovia duelu udelili kapitánovi Nitry za zákrok v čase 41:59 min trest 5 minút + DKZ.

Autor TASR
Nitra 9. apríla (TASR) - Senát pre profesionálny hokej Disciplinárnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja (SPH DK SZĽH) potrestal obrancu HK Nitra Branislava Mezeia zastavením výkonu športovej činnosti na tri zápasy. Mezei v stredajšom dueli semifinále play off Tipsport ligy na ľade Popradu (4:5) spôsobil útočníkovi domácich Alexovi Výhonskému zlomeninu sánky. Stav série je po štyroch zápasoch 3:1 pre Nitru.

Rozhodcovia duelu udelili kapitánovi Nitry za zákrok v čase 41:59 min trest 5 minút + DKZ. Z lekárskej správy o vyšetrení Výhonského vyplýva, že si zlomenina vyžiada operáciu a rekonvalescenciu v odhadovanej dobe jeden mesiac. Informovala o tom webstránka hockeyslovakia.sk.
