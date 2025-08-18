< sekcia Šport
Kapitán Romero podpísal s Tottenhamom novú štvorročnú zmluvu
Romero mal platný kontrakt so Spurs ešte na dva roky. Pred príchodom do Tottenhamu (2021) pôsobil v talianskych kluboch FC Janov, Juventus Turín a Atalanta Bergamo.
Autor TASR
Londýn 18. augusta (TASR) - Argentínsky futbalový reprezentant Cristian Romero podpísal nový štvorročný kontrakt s Tottenhamom Hotspur. Stalo sa tak päť dní po tom, čo 27-ročného obrancu vymenovali v londýnskom klube za kapitána.
Romero mal platný kontrakt so Spurs ešte na dva roky. Pred príchodom do Tottenhamu (2021) pôsobil v talianskych kluboch FC Janov, Juventus Turín a Atalanta Bergamo. V lete o neho prejavilo záujem Atletico Madrid, kam napokon prestúpil slovenský zadák Dávid Hancko z Feyenoordu. Informoval portál Sky Sports.
Romero mal platný kontrakt so Spurs ešte na dva roky. Pred príchodom do Tottenhamu (2021) pôsobil v talianskych kluboch FC Janov, Juventus Turín a Atalanta Bergamo. V lete o neho prejavilo záujem Atletico Madrid, kam napokon prestúpil slovenský zadák Dávid Hancko z Feyenoordu. Informoval portál Sky Sports.