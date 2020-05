Kapitán Slovana Božikov: V hlavách sme nastavení na júnový reštart

Bratislava 9. mája (TASR) - Kapitán futbalistov Slovana Bratislava Vasil Božikov už netrpezlivo očakáva reštart Fortuna ligy. Najvyššia slovenská súťaž stojí pre pandémiu koronavírusu už vyše dva mesiace. Podľa najoptimistickejšieho scenára by sa už mohlo opäť začať hrať 6. júna.



"Belasí" odohrali posledný zápas 7. marca, keď doma zdolali Ružomberok 1:0. Po základnej časti sú na čele tabuľky o 10 bodov pred MŠK Žilina. "Človek by ani nepovedal, že od posledného zápasu ubehli už dva mesiace. Posledné týždne neboli pre nikoho na Slovensku ani vo svete ľahké. Snažil som sa však nestrácať pozitívne nastavenie. Počas pandémie som zostal v Bratislave, cítim sa tu ako doma a naďalej verím, že sa táto sezóna opäť rozbehne,“ povedal Božikov v rozhovore pre oficiálny web majstra.



Zverenci trénera Jána Kozáka ml. už trénujú v skupinách. "Myslím si, že sme ani toľko nestratili z úrovne kondície či formy, ktorú sme mali na začiatku jarnej časti. Poctivo sme si plnili individuálne plány, ktoré boli zamerané najmä na kondíciu, a teraz v skupinách môžeme pracovať aj na hernej stránke či rýchlosti. Je skvelé opäť vidieť chalanov, už som pomaly aj zabudol, aký je to pocit. Má to však jedno pozitívum. Možno si začneme všetci viac vážiť bežné veci, ktoré sme doteraz považovali za samozrejmé," myslí si bulharský reprezentant.



S Slovane už viackrát deklarovali záujem dohrať ligu. "Nechceme, aby sa liga zrušila. Chceme jednoznačne dohrať súťaž. Verím, že sa situácia na Slovensku bude naďalej vyvíjať pozitívne, čo len nahráva tomu, aby sme hľadali riešenia ako obnoviť ligu. Túžime opäť hrať zápasy a obhájiť majstrovský titul. Aj v hlavách sme nastavení tak, že v júni budeme znovu hrať," dodal Božikov.