Kapitán Slovenska je Čerešňák, asistovať mu budú Takáč a Cingel

Landshut 8. novembra (TASR) - Slovenskú hokejovú reprezentáciu povedie na 34. ročníku Nemeckého pohára ako kapitán obranca Peter Čerešňák. Jeho asistenti budú útočníci Samuel Takáč a Lukáš Cingel. V stredu o tom informoval SZĽH na sociálnych sieťach.



Zverencov trénera Craiga Ramsayho čaká prvá tohtoročná previerka v príprave na MS, ktoré sa uskutočnia v Prahe a Ostrave (10. - 26. mája 2024). V Landshute sa od štvrtka do nedele postupne stretnú s Rakúskom, Dánskom a domácim výberom.



Najskúsenejším hráčom vo výbere je práve Čerešňák so 105 štartmi, nasleduje Cingel s 55 duelmi za A-tím. V Nemecku sa predstaví jedenásť hráčov zo slovenskej a dvanásť z českej extraligy. Tradičný turnaj po piatich rokoch zmenil dejisko a po Krefelde premiérovo zavítal do bavorského Landshutu. Fanatec aréna s kapacitou 4448 miest je domovský stánok tamojšieho druholigového EV Landshut. Pre Slovákov to bude 23. účasť na podujatí, z toho štyrikrát sa tešili z celkového víťazstva (1997, 2006, 2011 a 2016). Vlani skončili Ramsayho zverenci na poslednom 4. mieste.