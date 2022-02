Kapitán slovenských hokejistov Hrivík: Bola to divoká jazda

Peking 20. februára (TASR) - Marek Hrivík priviedol Slovensko ako kapitán k historickému úspechu. Po zisku bronzu na zimnej olympiáde v Pekingu neskrýval nadšenie a zdôraznil, že medaila je zásluha celého tímu.



"Som nesmierne hrdý. Táto medaila je výsledok mužstva, v ktorom hral každý jeden za toho druhého. Prišli sme sem s tým, že vieme hrať hokej, len sme to museli poskladať dokopy. Bola to divoká jazda. Prišli sme sem, mali sme pár tréningov, mali sme trochu ťažký začiatok a veľa ľudí o nás pochybovalo. No teraz tu sedíme a máme medaily, je to skvelé," povedal.



Po zápase, v ktorom Slovensko zdolali po vynikajúcom výkone Švédsko 4:0, si ani poriadne neuvedomoval význam tohto úspechu: "Asi len na 30 percent. Ešte to celé len príde. Dúfam, že sú na nás doma všetci hrdí a užívajú si to. Hrali sme jeden pre druhého počas celého turnaja, všetci sme bojovali za tím. Dnešný zápas bol náročný, nebolo to med lízať, každý z nás si siahol na dno síl."



Tridsaťročný útočník verí, že ako titul majstrov sveta v roku 2002, aj olympijský bronz pomôže k rozvoju hokeja na Slovensku. "Dúfam, že sme inšpirovali aj mladšie generácie. Niečo podobné sa udialo v roku 2002, keď sme získali zlato z MS. Verím, že tento úspech pomôže ďalším generáciám. Verím, že to doma spojí veľa ľudí. Potrebovali sme to a nie len z hokejovej stránky. Pre veľa ľudí boli posledné roky ťažké a verím, že im to prinesie úsmev," dodal.