Kapitán Son končí po desiatich rokoch v Tottenhame: Potrebujem zmenu

Soul 2. augusta (TASR) - Juhokórejský futbalista Son Heung-min odchádza po desiatich rokoch z Tottenhamu Hotspur. Kapitán tímu to oznámil na tlačovej konferencii v Soule, kde je s účastníkom Premier League na predsezónnom turné. Nové pôsobisko 33-ročného krídelníka zatiaľ nie je známe, záujem o neho je v zámorskej MLS.



Son prišiel do Tottenhamu v roku 2015 z Bayeru Leverkusen a za klub zo severného Londýna odohral celkovo 454 stretnutí, v ktorých nastrieľal 173 gólov. „Skôr ako začneme tlačovú konferenciu, chcem povedať, že som sa rozhodol toto leto opustiť klub,“ uviedol Son s tým, že klub jeho krok rešpektuje. „Bolo to najťažšie rozhodnutie, aké som doteraz v kariére urobil. Mám úžasné spomienky, ale potrebujem nové prostredie, aby som sa mohol posunúť ďalej. Potrebujem zmenu a novú výzvu, desať rokov je dlhá doba. Do severného Londýna som prišiel ako 23-ročný mladík a odchádzam z neho ako dospelý a veľmi hrdý muž. Verím, že všetci môj krok pochopia.“



V máji sa dočkal prvej trofeje v drese Spurs, keď sa so spoluhráčmi tešil z víťazstva vo finále Európskej ligy UEFA nad Manchestrom United 1:0. Tento triumf zohral v jeho rozhodovaní veľkú úlohu. „Po tomto víťazstve som mal pocit, akoby som tu už dosiahol všetko, čo som mohol. Myslím si, že teraz je správny čas na rozhodnutie odísť,“ povedal Son, ktorý má platnú zmluvu do roku 2026. Jeho dlhoročný prínos pre Tottenham vyzdvihol aj nový kouč klubu Thomas Frank: „Je to skutočná legenda Spurs v každom aspekte a jedna z najväčších osobností, aké kedy hrali v Premier League. Ja osobne by som veľmi rád spolupracoval s takýmto fantastickým človekom a hráčom.“



Son nastúpi za Tottenham v nedeľu v Soule v prípravnom dueli proti Newcastlu ako kapitán a bude to možno jeho posledný zápas v drese svojho dlhoročného zamestnávateľa. Podľa agentúry DPA je horúcim adeptom na jeho získanie Los Angeles FC zo severoamerickej MLS.