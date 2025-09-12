< sekcia Šport
Kapitán Štrasburgu Emegha sa po sezóne pripojí k Chelsea
Autor TASR
Paríž 12. septembra (TASR) - Kapitán francúzskeho futbalového klubu Racing Štrasburg Emmanuel Emegha sa po skončení sezóny pripojí k FC Chelsea. Oba kluby vlastní spoločnosť BlueCo, dĺžka kontraktu a ani suma zatiaľ zverejnené neboli.
Mládežnícky reprezentant Holandska je ďalším príkladom z množstva prestupov, ktoré sa udiali na tejto trase od roku 2023, kedy BlueCo vytvorila model vlastníctva s viacerými klubmi. Po vydarenom hosťovaní vo Francúzsku sa pre túto sezónu do Londýna vrátil Brazílčan Andrey Santos. Anglický obranca Ben Chilwell putoval opačným smerom.
V drese Štrasburgu si 22-ročný Holanďan pripísal počas dvoch uplynulých sezón 22 presných zásahov, od začiatku nového ročníka ma zatiaľ na konte tri góly. „Mal som príležitosť ísť aj do iných klubov, ktoré hrajú Ligu majstrov. Po rozhovore s BlueCo a oboma klubmi sme sa zhodli, že toto riešenie bude pre mňa najlepšie. Chcem sa teraz stopercentne sústrediť na Štrasburg a po sezóne odídem,“ opísal svoj prestup Emegha, ktorý sa v drese Štrasburgu stretne v Konferenčnej lige aj so Slovanom Bratislava.
