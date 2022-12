Kapitán Sukeľ a strelec Kudrna zostanú v Litvínove aj ďalšie 2 sezóny

Litvínov 25. decembra (TASR) - Slovenskí hokejoví útočníci Matúš Sukeľ a Andrej Kudrna predĺžili zmluvy s českým tímom HC Verva Litvínov o ďalšie dve sezóny.



"Som rád, že som s Litvínovom predĺžil zmluvu. Verím, že svojimi výkonmi budem pomáhať tímu k čo najlepším výsledkom v tejto i nadchádzajúcich sezónach," povedal kapitán tímu Sukeľ.



"Spoločne s rodinou sme tu spokojní a teším sa na pokračovanie našej spolupráce. V kabíne máme dobrú partiu a tak dúfam, že sa nám bude ďalej dariť a urobíme všetko pre to, aby sme boli úspešní a prinášali radosť z hokeja sebe i našim fanúšikom," uviedol pre klubovú stránku Kudrna.



Tridsaťjedenročný útočník je so 16 gólmi najlepší strelec súťaže a dokopy nazbieral v 30 dueloch 19 bodov. Dvadsaťšesťročný Sukeľ prebral tento rok kapitánske céčko a v 30 dueloch nazbieral 16 bodov (7+9).



"Za trénerov som naozaj veľmi rád, že klub uzavrel zmluvu s Matúšom. Jeho túžba, prístup a odhodlanie pracovať pre úspech tímu sú príkladné. Aj u Andreja sme veľmi radi za jeho dohodu s klubom. Má veľmi dobrú sezónu, je obrovským prínosom pre tím vo všetkých herných situáciách a my veríme, že svoju výkonnosť bude potvrdzovať aj naďalej," povedal hlavný tréner Karel Mlejnek, ktorý taktiež podpísal zmluvu na budúcu sezónu s opciou na ďalšiu.



"Chemici", ktorých dres obliekajú aj slovenskí brankári Denis Godla a Matej Tomek, ťahajú štvorzápasovú sériu víťazstiev. V tabuľke im patrí 11. miesto.