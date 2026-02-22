< sekcia Šport
Kapitán Tatar po prehre: Boli sme blízko niečoho výnimočného
Krátko po prehre sa mu ťažko hľadali povzbudivé slová, no nakoniec ich ako správny kapitán našiel.
Autor TASR
Miláno 22. februára (TASR) - Keď 30 sekúnd pred koncom druhej tretine konečne prekonal fínskeho brankára a rozvlnil sieť, bol presvedčený, že Slovensko má na to, aby získalo bronzové medaily. Kapitán Tomáš Tatar bol však jediný strelec z tímu obhajcov trofeje, ktorí v milánskej Santa Giulia aréne utrpeli prehru 1:6. „Príliš krutá na to, ako blízko to bolo,“ povedal.
Slováci ťahali proti Fínom za kratší koniec. V prvej časti im chýbali rýchlosť, presnosť aj nápaditosť, ktoré ich zdobili v úvodnom zápase so Suomi (4:1). V druhej zlepšili ofenzívnu hru, no dlho nevedeli prekonať Juuseho Sarosa a zdalo sa, že do druhej prestávky pôjdu s dvojgólovým mankom. V závere tretiny však prišiel Tatarov gól po chybe obrany súpera, ktorú potrestal šikovným blafákom na bekhend: „Preto to tak bolí, lebo po tej druhej tretine som naozaj veril, že my na to máme a že tam padne nejaký ten gólik. Cítili sme, že sme zrazu zapili.“
Zdalo sa, že „momentum“ duelu sa obrátilo, no dve slovenské vylúčenia v úvode tretej časti dostali na koňa opäť Fínov. „Prvé, druhé, z toho padol gól a v ďalšom momente sa už ten zápas rozsypal,“ narážal na to, že po kľúčovej chybe Adama Ružičku a jeho faule pred presilovkovým gólom ihneď prišlo ďalšie zaváhanie v obrane a štvrtý gól z hokejky Sebastiana Aha. Slováci to v závere skúsili ešte bez Samuela Hlavaja, ale inkasovali dvakrát do prázdnej bránky. „Výsledok je dosť krutý na to, ako blízko to bolo. O tom je však hokej,“ povzdychol si.
Krátko po prehre sa mu ťažko hľadali povzbudivé slová, no nakoniec ich ako správny kapitán našiel. Veď skončiť medzi najlepšími štyrmi na prvom olympijskom turnaji s hráčmi z NHL po dvanástich rokoch rozhodne nie je na zahodenie. „Máme mladé mužstvo a títo chalani boli možno prvýkrát v takejto situácii. Stále sa je z čoho učiť a možno práve takéto momenty im do budúcnosti pomôžu, keď sa v tej situácii objavia znova. Takže tento turnaj budeme určite hodnotiť ako veľmi úspešný, aj keď ma teraz veľmi bolí, že sme boli tak blízko niečoho veľmi výnimočného a proste nám to ušlo,“ dodal.
/vyslaný redaktor TASR M. Tegza/
