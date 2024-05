Kapitán tímu Tatar: Sme sklamaní, ale treba uznať kvalitu Kanady

Praha 23. mája (TASR) - Slovenskí hokejisti neukončili 12-ročné čakanie na semifinálovú účasť na MS. Štvrťfinálová prehra s Kanadou 3:6 znamená ich koniec na šampionáte v Česku. Podľa kapitána tímu Tomáša Tatara zámorský favorit potvrdil svoju silu a pre mladých hráčov v slovenskom tíme išlo o ďalšiu cennú skúsenosť. Kanaďania zamierili k víťazstvu hneď v úvode, keď už v 5. minúte viedli 2:0. Slováci tak celý zápas iba doťahovali náskok a rozbehnutých obhajcov zlata už nezastavili.



"V úvode sme spravili drobné chyby, ktoré oni hneď potrestali. Musíme im uznať ich hokejovosť, hrali naozaj dobre. V takomto zápase sa musíte dostať do vedenia, aby súper znervóznel. My máme mladé mužstvo a bolo vidieť skúsenosti na strane súpera. Kanaďania boli silní s pukom, v ofenzíve zapájali obrancov a ťažko sa to bránilo. Sú to hráči, ktorí sú hviezdy svojich tímov v NHL a bolo to cítiť," poznamenal Tatar.



Slovenský tím síce v úvodných dvoch tretinách čelil viacerým ofenzívnym manévrom súpera, no pred záverečnou časťou držal skóre 1:3, ktoré ešte dávalo istú nádej. "Vedeli sme, že stále sa s tým dá niečo robiť. Stačilo dať jeden gól a boli by sme na kontakt. Snažili sme sa to otočiť, bojovať, no inkasovali sme rýchle góly. Žiaľ, už nám to nevyšlo," skonštatoval krídelník Pavol Regenda.



Prehra s Kanadou ukončila slovenské nádeje na prvé šampionátové semifinále pod vedením trénera Craiga Ramsayho. Podľa Tatara však turnaj priniesol skúsenosti hráčom, ktorí ich v reprezentácii môžu zúročiť. "Samozrejme, že som sklamaný, no musíme sa reálne pozrieť na to, že máme stále mladé mužstvo. Mnohí hráči tu získali skúsenosti, ktoré sa im v budúcnosti zídu," zdôraznil Tatar.



Bezprostredne po zápase ešte nebolo známe konečné umiestnenie SR na turnaji, vzhľadom na 4. miesto v základnej skupine pôjde o 7. alebo 8. miesto. "Splnili sme základný cieľ, ktorým bolo štvrťfinále. Škoda, že sme 'chytili' práve takéhoto silného súpera," poznamenal Tatar.



Regenda bol súčasť formácie, ktorá od úvodu turnaja pozitívne zaujala. V trojici s krídelníkom Milošom Kelemenom a stredným útočníkom Martinom Pospíšilom si viackrát vyslúžili pochvalu trénerov a okrem bojovnosti priniesli tímu aj viacero gólov. Regenda zakončil svoje tretie MS s bilanciou jeden gól, tri asistencie a dva plusové body v ôsmich zápasoch: "Snažil som sa podať čo najlepší výkon pre tím. Vedel by som si predstaviť aj viac gólov a bodov. Som rád, že tím víťazil. Dodávali sme mu energiu, náš útok pracoval dobre. S Kelom a Pospecom sme sa podporovali a pomáhali si. Som rád, že sme postúpili do štvrťfinále, no vedel by som si predstaviť aj iný výsledok posledného zápasu."







