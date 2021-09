Čiľania nie sú typickí antukári, upozorňuje tenistov kapitán Tóth

Bratislava 15. septembra (TASR) - Slovenskí tenisti finišujú s prípravou na zápas 1. svetovej skupiny Davisovho pohára proti Čile (17.-18. septembra v bratislavskom NTC). Nový kapitán SR Tibor Tóth má k dispozícii päticu Norbert Gombos, Alex Molčan, Lukáš Klein, Filip Polášek, Igor Zelenay. V príprave s tímom je aj Lukáš Lacko.



Pre Tótha to bude premiéra na lavičke Slovenska, vo funkcii kapitána vystriedal Dominika Hrbatého. Trénermi sú Ľubomír Kurhajec a Tomáš Krupa. O kondičnú prípravu sa stará Dávid Olasz. V dejisku je už aj kompletná zostava z Čile. Lídrom výberu kapitána Nicolasa Massúa je sedemnásty hráč rebríčka ATP Cristian Garin, ďalej v nominácii figurujú Alejandro Tabilo, Marcelo Tomás Barrios Vera, Nicolás Jarry a Matias Soto.



Tóth upozorňuje na silu a univerzálnosť hráčov juhoamerického tímu. "Garin s Jarrym nie sú typickí antukári, dokážu veľmi dobre zahrať aj na harde. Jarry bol pred dopingovým dištancom na 38. mieste svetového rebríčka ATP a je to nebezpečný hráč. Určite nás nečaká nič jednoduché," upozornil Tóth, ktorý je zároveň osobný tréner Gombosa. Jeho zverenec si v 1. kole grandslamového US Open zmeral sily s Garinom a hoci prehral v štyroch setoch, dokázal s čilskou jednotkou držať krok. "Bol to viac ako vyrovnaný zápas. Škoda, že Noro v prvom sete nevyužil výhodu brejku a vo štvrtom nezvládol záver tajbrejku. Halové podmienky v NTC mu sedia a verím, že v domácom prostredí sa mu môže podariť revanš."



Do tímu sa vracia Filip Polášek, ktorý vlani v marci po zápase s Českom oznámil koniec daviscupovej kariéry. Tóth ho však presvedčil, aby opäť reprezentoval Slovensko v prestížnej súťaži. "Je to pre nás veľká posila. Filip patrí medzi najlepších deblistov sveta a bod zo štvorhry môže byť v konečnom účtovaní kľúčový," zdôraznil Molčan, ktorý má veľkú šancu zažiť daviscupový debut. Na US Open potvrdil výbornú formu, keď z kvalifikácie postúpil až do 3. kola dvojhry.