Kapitánom reprezentácie bude Tatar, asistentmi Krištof a Čerešňák

Helsinki 13. mája (TASR) - Kapitánom slovenských hokejistov na MS v Helsinkách bude Tomáš Tatar. Jeho asistentmi budú Michal Krištof a Peter Čerešňák. Pre TASR to po piatkovom rannom rozkorčuľovaní potvrdil asistent trénera Ján Pardavý.



Pre skúseného krídelníka rozhodlo niekoľko faktorov, okrem iného aj to, že je podľa Pardavého dosť "ukecaný": "Potrebujeme, aby bolo lídrov počuť a Tomáš je taký typ. Máme v kabíne širšiu skupinu lídrov, ale Tomáš je najskúsenejší. Rozhodovali sme sa medzi ním a Čerešňákom. Potrebujeme hráča, ktorý tím povedie, vyšlo to na Tatara."



Na rannom rozkorčuľovaní chýbalo šesť hráčov, ale zdravotne sú v poriadku. "Bolo to dobrovoľné. Tréner Ramsay zdôrazňuje hráčom, že potrebujeme odovzdať v zápase energiu. Rozkorčuľovanie bolo o tom, aby sa chalani rozhýbali a hráči, ktorí neboli, išli na prechádzku," dodal Pardavý.



Pred otváracím zápasom Slovákov proti Francúzsku je v kabíne cítiť nervozitu. "Je to rovnaké ako pred každým šampionátom. Je cítiť napätie, ale hráči nemôžu byť premotivovaní. Musia dať zo seba všetko čo v nich je a potom sa výsledok dostaví," uzavrel asistent trénera.