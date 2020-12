Kapitánom Kňažko, Mudrák by chcel po roku proti Čechom opäť skórovať

Edmonton 23. decembra (TASR) - Slovenských hokejistov do 20 rokov povedie v Edmontone na majstrovstvách sveta ako kapitán obranca Samuel Kňažko. Jeho asistentmi budú Dávid Mudrák a Michal Mrázik.



Slovenských mladíkov čaká pred štartom šampionátu (25. decembra) ešte jeden prípravný duel. V noci na štvrtok o 3.30 SEČ nastúpia proti Čechom. "Na každý zápas sa veľmi teším, keďže som ich pre situáciu s koronavírusom dosiaľ veľa neodohral. Rivalitu bude cítiť, zápas určite bude mať všetko, čo k hokeju patrí. Verím, že sa dobre nabudíme a dotiahneme zápas do víťazného konca," povedal Mudrák pre stránku hockeyslovakia.sk.



Obranca tímu Oshawa Generals, ktorý v tejto sezóne nastúpil na sedem duelov za HC Košice, hral proti Čechom v príprave pred juniorským šampionátom aj pred rokom a pri prehre 2:4 strelil gól: "Bodaj by sa mi podarilo skórovať aj tentoraz. Bol by som veľmi rád. Budem sa snažiť, ale hlavné je, aby sme dosiahli dobrý tímový výsledok a dobre sa naladili na majstrovstvá sveta, kde nás čakajú oveľa dôležitejšie stretnutia."