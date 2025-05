Kapitánom reprezentácie na MS bude Sukeľ

Štokholm 9. mája (TASR) - Podľa trénera slovenských hokejistov Vladimíra Országha je rozhodnutie udeliť kapitánske "céčko" Matúšovi Sukeľovi logickou voľbou. Dvadsaťdeväťročný útočník je v tejto pozícii aj v českom Litvínove a o tom, že bude lídrom aj na MS, sa tréneri zhodli už na začiatku prípravy.



Sukeľovými asistentmi budú Michal Ivan a Miloš Roman. Po piatkovom dopoludňajšom rozkorčuľovaní o tom informoval tréner Vladimír Országh. „Ja si myslím, že tam nebolo o čom. Matúš je skúsený hráč, ktorý niečo má za sebou, je kapitán v extraligovom českom mužstve. Takže tak sme sa dohodli na začiatku prípravy a ja si myslím, že to prebehlo úplne bez problémov, čo sa týka nejakých, jeho vodcovských povinností, či riadenia kabíny,“ povedal tréner SR.



Na súpiske Slovákov je zapísaných 22 hráčov, mimo súpisky zostali Maxim Čajkovič, Martin Faško-Rudáš a obranca Dávid Romaňák. Realizačný tím na ňu ešte dopíše obrancu Samuela Kňažka a útočníka Pavla Regendu. „Tým, že prídu dvaja noví hráči, dvaja budú musieť opustiť mužstvo. Takže tí chalani, ktorí nie sú dopísaní, tak vedia aj o takejto možnosti. Ale uvidíme, pokiaľ tí hráči fyzicky nie sú tu, všetci sme súčasťou mužstva a ideme ďalej,“ dodal Országh.



Uviedol, že rozhodovanie nebolo jednoduché: „Je to veľmi ťažké, pretože tí chalani sú tu od začiatku, boli súčasťou tohto mužstva a zaslúžili si, aby tu boli. My musíme rešpektovať aj to, že prídu chalani, ktorí majú niečo odohrané a ktorí už na MS boli a sme radi, že prídu. Jednoducho nejaké rozhodnutie musíme urobiť a padlo to na nich.“



Országhovi zverenci v piatok dopoludnia absolvovali rozkorčuľovanie, večer od 20.20 ich čakajú v prvom zápase na turnaji domáci Švédi. „Zápas nás preverí, ale myslím, že sme všetci nachystaní, všetci sa tešíme. Vieme, proti komu dnes nastupujeme, ale sme odhodlaní bojovať," vyhlásil kouč Slovákov.



Sukeľ si váži rolu kapitána: Je to pre mňa obrovská česť



Sukeľa čaká piaty svetový šampionát. V roku 2023 plnil funkciu asistenta, tentoraz bude v Štokholme v pozícii lídra slovenskej kabíny. „Je to pre mňa obrovská česť a beriem to s pokorou. Budem sa snažiť byť čo najlepší líder. Budem mať ´céčko´, ale nie je to iba o mne. Je to o každom jednom chalanovi. Bude dôležité, aby sme sa všetci podriadili tímu a hrali ako jeden. To sa budem snažiť vštiepiť chalanom,“ uviedol Sukeľ po rannom rozkorčuľovaní pred večerným súbojom proti domácemu Švédsku (20.20 h).



„Tri korunky“ budú v piatok veľkým favoritom. Uvedomuje si to aj Sukeľ, ktorého však teší, že podobne náročná previerka príde hneď v úvode turnaja: „Je to ostrý štart, ale osobne sa teším, že to bude náročné. Myslím si, že sme dobre pripravení a budeme mať od začiatku dobrý pohyb. To bude dôležité na tomto veľkom ihrisku.“



Slováci majú v tíme deväť nováčikov, vekový priemer mužstva len tesne prevyšuje 25 rokov. To zo slovenského tímu robí tretí najmladší na turnaji. Mladšiu súpisku majú už len Nóri a hráči USA. „Ja si myslím, že máme dobrý mix. Mladých chalanov, aj hráčov, ktorí majú nejaké majstrovstvá za sebou. Atmosféra je teda dobrá a všetci sa už tešíme, keďže príprava bola dlhá. Verím, že vstúpime tou správnou nohou,“ uzavrel slovenský kapitán.











/vyslaní redaktori TASR Michal Runák a Šimon Šuník/