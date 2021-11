Kapitánom Slovákov na Nemeckom pohári bude obranca Čerešňák

Krefeld 10. novembra (TASR) - Kapitánom slovenskej hokejovej reprezentácie na Nemeckom pohári bude obranca Peter Čerešňák z HC Plzeň, ktorý v najcennejšom drese odohral už 83 zápasov. Asistentmi sú Michal Krištof a Mislav Rosandič.



"Je to pre mňa česť byť kapitánom. Už som ním raz bol, takže viem, do čoho idem. Máme tu ďalších starších chalanov, ktorí mi určite pomôžu," citoval Čerešňáka portál www.hockeyslovakia.sk.



Slováci sa v stredu presunuli z Bratislavy do Krefeldu, kde absolvovali prvý tréning pred štartom Nemeckého pohára. V tíme trénera Craiga Ramsayho už trénoval aj Patrik Hrehorčák, ktorý nahradil zraneného Andreja Kollára. "Pocity mám dobré, ale je cítiť celý deň strávený v lietadle. Na prvý tréning to však bolo dobré," povedal ihneď po prvom kontakte s ľadom v Krefelde Patrik Hrehorčák a dodal: "Chcem tímu pomôcť dravosťou, forčekingom, získavaním pukov. Cítim sa dobre, v klube hrávam slušnú porciu času. Zápas čo zápas sa cítim sebavedomejšie."



Slovákov čaká prvý zápas vo štvrtok o 16.15 v YALA Aréne proti Švajčiarom. "Musíme sa pozerať hlavne na seba. Švajčiari budú určite kvalitní, tak ako každý rok. Vždy je to o nás a o našom prístupe a o našej hre. Keď sa budeme sústrediť na seba a hrať dobre, tak aj výsledky prídu," vyjadril sa po tréningu Čerešňák.