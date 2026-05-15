Kapitánom SR je Hrivík, asistenti sú Faško-Rudáš a M. Pospíšil
Autor TASR
Bratislava 15. mája (TASR) - Kapitánom slovenských hokejistov na 89. MS vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík, Jeho asistentmi sú Martin Faško-Rudáš a Martin Pospíšil. Po piatkovom tréningu vo Fribourgu o tom informoval tréner Vladimír Országh.
Kouč SR oznámil toto rozhodnutie hráčom v stredovom kruhu počas tréningu. „Marek je hráč, ktorý dlhodobo túto funkciu zastával, keď bol v reprezentácii. Čo sa týka asistentov, je tam Martin Pospíšil a Martin Faško Rudáš,“ povedal Országh.
/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/
