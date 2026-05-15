Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 15. máj 2026Meniny má Žofia
< sekcia Šport

Kapitánom SR je Hrivík, asistenti sú Faško-Rudáš a M. Pospíšil

.
Na snímke kapitán slovenskej hokejovej reprezentácie Marek Hrivík počas prvého tréningu slovenskej hokejovej reprezentácie pred otvorením 89. majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji vo švajčiarskom Fribourgu v piatok 15. mája 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Kouč SR oznámil toto rozhodnutie hráčom v stredovom kruhu počas tréningu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 15. mája (TASR) - Kapitánom slovenských hokejistov na 89. MS vo Švajčiarsku bude Marek Hrivík, Jeho asistentmi sú Martin Faško-Rudáš a Martin Pospíšil. Po piatkovom tréningu vo Fribourgu o tom informoval tréner Vladimír Országh.

Kouč SR oznámil toto rozhodnutie hráčom v stredovom kruhu počas tréningu. „Marek je hráč, ktorý dlhodobo túto funkciu zastával, keď bol v reprezentácii. Čo sa týka asistentov, je tam Martin Pospíšil a Martin Faško Rudáš,“ povedal Országh.


/vyslaní redaktori TASR Martin Hrotek a Michal Runák/


.

Neprehliadnite

Prezident: Útok blízko hraníc SR potvrdil urgentnosť témy zmeny zákona

VIEDLI SR NA MS: Od Šuplera po Országha - vizitky šéftrénerov SR

LEGENDY: Najlepší na postoch - 6 Slovákov, vlani Genoni či Pastrňák

Najproduktívnejší hráči MS: Produktivitu ovládli aj Šatan a Pálffy