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Kaprálik bude mať v Kieli nového trénera, Walter podľa médií skončil
Okrem Waltera klub opúšťajú aj jeho asistenti Michael Wimmer a Julian Hübner. V sobotu utrpel Kiel svoju prvú domácu prehru v prebiehajúcej sezóne 2. Bundesligy, keď podľahol Bielefeldu 1:2.
Autor TASR,aktualizované
Kiel 9. novembra (TASR) - Slovenský futbalista Adrián Kaprálik bude mať v nemeckom druholigovom klube Holstein Kiel nového trénera. Doterajší kouč Tim Walter po sérii zlých výsledkov predčasne skončil vo svojej funkcii. V pondelok to potvrdil klub na svojom oficiálnom webe. Podľa denníka Kieler Nachrichten má uvoľnený post prevziať Mitch Kniat, bývalý kormidelník Arminie Bielefeld.
Okrem Waltera klub opúšťajú aj jeho asistenti Michael Wimmer a Julian Hübner. V sobotu utrpel Kiel svoju prvú domácu prehru v prebiehajúcej sezóne 2. Bundesligy, keď podľahol Bielefeldu 1:2. S bilanciou iba jedného víťazstva z 11 zápasov vstupuje tím do reprezentačnej prestávky na poslednom mieste tabuľky. Severonemecký klub, ktorý ešte v sezóne 2024/25 pôsobil v I. Bundeslige, tak čelí hrozbe zostupu do tretej najvyššej súťaže.
„Napriek niektorým sľubným výkonom vidíme stagnáciu v našom vývoji a už nie sme presvedčení, že so súčasným nastavením dokážeme dosiahnuť potrebnú stabilitu a konzistentnosť v našich výkonoch. Preto sme sa pred reprezentačnou prestávkou rozhodli reštrukturalizovať trénerský štáb, aby sme priniesli nový impulz a neohrozili náš minimálny cieľ, ktorým je zotrvanie v lige,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Olaf Rebbe.
Štyridsaťročný Kniat viedol Bielefeld od roku 2023. Jeho najväčším úspechom na lavičke Arminie bol postup do finále Nemeckého pohára v roku 2025, v ktorom jeho tím prehral s VfB Stuttgart 2:4. Walter mal v Kiele platnú zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Päťdesiatjedenročný kouč prevzal tím vo februári v čase, keď sa nachádzal na 14. mieste tabuľky. Podarilo sa mu udržať mužstvo v 2. Bundeslige a sezónu napokon zakončil na 12. priečke, pripomenula DPA.
Okrem Waltera klub opúšťajú aj jeho asistenti Michael Wimmer a Julian Hübner. V sobotu utrpel Kiel svoju prvú domácu prehru v prebiehajúcej sezóne 2. Bundesligy, keď podľahol Bielefeldu 1:2. S bilanciou iba jedného víťazstva z 11 zápasov vstupuje tím do reprezentačnej prestávky na poslednom mieste tabuľky. Severonemecký klub, ktorý ešte v sezóne 2024/25 pôsobil v I. Bundeslige, tak čelí hrozbe zostupu do tretej najvyššej súťaže.
„Napriek niektorým sľubným výkonom vidíme stagnáciu v našom vývoji a už nie sme presvedčení, že so súčasným nastavením dokážeme dosiahnuť potrebnú stabilitu a konzistentnosť v našich výkonoch. Preto sme sa pred reprezentačnou prestávkou rozhodli reštrukturalizovať trénerský štáb, aby sme priniesli nový impulz a neohrozili náš minimálny cieľ, ktorým je zotrvanie v lige,“ uviedol pre klubový web športový riaditeľ Olaf Rebbe.
Štyridsaťročný Kniat viedol Bielefeld od roku 2023. Jeho najväčším úspechom na lavičke Arminie bol postup do finále Nemeckého pohára v roku 2025, v ktorom jeho tím prehral s VfB Stuttgart 2:4. Walter mal v Kiele platnú zmluvu do konca aktuálnej sezóny. Päťdesiatjedenročný kouč prevzal tím vo februári v čase, keď sa nachádzal na 14. mieste tabuľky. Podarilo sa mu udržať mužstvo v 2. Bundeslige a sezónu napokon zakončil na 12. priečke, pripomenula DPA.