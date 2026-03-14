Kaprálik dal tretí gól v 2. Bundeslige, ale jeho Kiel prehral 2:3
Tímu, ktorý hral v minulej sezóne v najvyššej súťaži, momentálne patrí v tabuľke predposledná 17. pozícia a hrozí mu zostup do tretej ligy.
Autor TASR
Berlín 14. marca (TASR) - Slovenský futbalový krídelník Adrián Kaprálik zaznamenal tretí gól v prebiehajúcej sezóne nemeckej 2. Bundesligy. V sobotu znížil skóre stretnutia s Norimbergom na priebežných 1:2, ale jeho Kiel napokon prehral 2:3. Tímu, ktorý hral v minulej sezóne v najvyššej súťaži, momentálne patrí v tabuľke predposledná 17. pozícia a hrozí mu zostup do tretej ligy.