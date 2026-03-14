Sobota 14. marec 2026
Kaprálik dal tretí gól v 2. Bundeslige, ale jeho Kiel prehral 2:3

Hráč Schalke Soufiane El-Faouzi (vľavo) bojuje o loptu so Slovákom Adriánom Kaprálikom (uprostred) a Alexandrom Bernhardssonom (vpravo) obaja z Holsteinu Kiel v zápase 5. kola 2. Bundesligy FC Schalke 04 - Holstein Kiel v Gelsenkirchene 13. septembra 2025. Foto: TASR/DPA

Tímu, ktorý hral v minulej sezóne v najvyššej súťaži, momentálne patrí v tabuľke predposledná 17. pozícia a hrozí mu zostup do tretej ligy.

Autor TASR
Berlín 14. marca (TASR) - Slovenský futbalový krídelník Adrián Kaprálik zaznamenal tretí gól v prebiehajúcej sezóne nemeckej 2. Bundesligy. V sobotu znížil skóre stretnutia s Norimbergom na priebežných 1:2, ale jeho Kiel napokon prehral 2:3. Tímu, ktorý hral v minulej sezóne v najvyššej súťaži, momentálne patrí v tabuľke predposledná 17. pozícia a hrozí mu zostup do tretej ligy.
HRABKO: Vláda získala päť dní času, aby našla riešenie pre ceny palív

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Čo si ešte pre nás marec prichystal?

Premiér zverejnil list prezidentovi Zelenskému

SR zrealizovala dva záverečné evakuačné lety z Blízkeho východu