Kaprálik sa v Kieli uviedol gólom a pomohol k triumfu 3:0
Autor TASR
Kiel 21. septembra (TASR) - Slovenský futbalový útočník Adrián Kaprálik si otvoril účet v drese nového zamestnávateľa Holsteinu Kiel. V nedeľnom stretnutí druhej nemeckej Bundesligy otvoril skóre duelu proti Karlsruhe a pomohol tak svojmu tímu k triumfu 3:0. Kaprálik sa presadil v 25. minúte, keď strelou z uhla prekvapil brankára súpera.
Účastník najvyššej nemeckej súťaže z minulej sezóny nemal dobrý úvod sezóny, keď prehral v troch zo štyroch duelov. Po 6. kole však už má na konte 9 bodov. Kaprálik prestúpil na sever Nemecka v lete z MŠK Žilina.
