Kaprizov na méte 300 bodov, McDavid predĺžil domácu bodovú šnúru

New York 4. marca (TASR) - Ruský hokejista Kirill Kaprizov sa v noci na pondelok podieľal troma gólmi na víťazstve Minnesoty nad San Jose 4:3 a dostal sa na métu 300 bodov v základnej časti NHL. Po 258 zápasoch kariéry má na konte 143 gólov a 157 asistencií. Z aktívnych hráčov dosiahli túto métu rýchlejšie len Sidney Crosby (219 zápasov), Alexander Ovečkin (237), Connor McDavid (240) a Jevgenij Malkin (240).



Kaprizov strelil svoj tretí hetrik v prebiehajúcej sezóne a celkovo šiesty v profiligovej kariére. Hetrikom - svojím druhým v NHL - sa zaskvel aj center Phillip Danault, jeho Los Angeles zdolalo doma New Jersey 5:1. Rázne tak ukončil čakanie na gól na domácom ľade, na ktorom neskóroval v úvodných 27 dueloch sezóny.



Connor McDavid zaznamenal gól a asistenciu a bodoval už v 11. zápase v sérii. Prispel k suverénnej výhre Edmontonu nad Pittsburghom 6:1. Kapitán Oilers si predĺžil bodovú sériu v domácom prostredí už na 25 zápasov. Darí sa aj jeho spoluhráčovi Leonovi Draisaitlovi, ktorý sa pod triumf podpísal troma asistenciami a v uplynulých šiestich stretnutiach nazbieral 10 bodov (3+7).



Vancouver zvíťazil na ľade Anaheimu 2:1 a potvrdil, že to na "káčerov" vie. Zdolal ich v šiestom vzájomnom dueli v sérii. J.T. Miller prispel k triumfu asistenciou a predĺžil svoju bodovú šnúru na sedem zápasov. Získal v nich 13 bodov (6+7).