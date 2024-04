Kaprizov vyrovnal Gáboríkov rekord, Brady Tkachuk napodobnil Hossu

New York 14. apríla (TASR) - V zámorskej NHL vrcholia boje v základnej časti, hrá sa ešte o dve miesta do play off Východnej konferencie. V noci na sobotu zopakoval Kirill Kaprizov zápis Mariána Gáboríka, Brady Tkachuk zasa Mariána Hossu. Auston Matthews strelil 69. gól v sezóne a obranca Erik Karlsson nastúpil na svoj 1000. zápas.



Kapitán Ottawy Tkachuk strelil dva góly pri víťazstve nad Montrealom (5:4 sn). Bol to jeho deviaty viacgólový zápas v tejto sezóne, čím vyrovnal zápisy Alexeja Jašina (2x - 1998/99 a 1997/98), Daniela Alfredssona (2005/06) a Marián Hossu (2003/04) na piatom mieste v histórii Senators.



Dvakrát skóroval aj útočník Minnesoty Kirill Kaprizov, Wild zvíťazili v San Jose 6:2. Bol to jeho desiaty viacgólový duel v tomto ročníku, čím vyrovnal klubový rekord Mariána Gáboríka zo sezóny 2007-08.



Brock Nelson strelil v newyorskom derby Rangers - Islanders (3:2 sn) oba góly “ostrovanov” v riadnom čase. Boli to jeho zásahy v drese Islanders s poradovým číslom 272 a 273, čím prekonal zápis Johna Tavaresa a posunul sa na siedme miesto v klubovej histórii. Lídrom je Mike Bossy (573).



Dallas zdolal Seattle 3:1 a so 111 bodmi je na čele Západnej konferencie. Stars sa stali už istými vítazmi Centrálnej divízie, čo sa im podarilo jedenástykrát v klubovej histórii, ale prvýkrát od sezóny 2015/16.



Erik Karlsson nastúpil na svoj 1000. zápas NHL, v ktorom zaznamenal asistenciu, ale jeho Pittsburgh prehral s Bostonom 4:6. Švédsky hokejista nazbieral 814 bodov (188+626), spomedzi obrancov je to v histórii NHL desiaty najlepší výkon za prvých tisíc duelov. Lídrom tejto štatistiky je Paul Coffey, ktorý v prvých 1000 zápasoch nazbieral 1249 bodov.



Kapitán “tučniakov” Sidney Crosby zaznamenal 90. asistenciu v sezóne, vo veku 36 a viac rokov to dokázal ako deviaty hráč v histórii NHL.



Brad Marchand (Boston) strelil 36. gól v oslabení a vyrovnal zápis Sergeja Fiodorova na ôsmom mieste histórie súťaže. V rebríčku sa dostal pred Dirka Grahama a Thea Fleuryho.



Kanonier Toronta Auston Matthews skóroval v ôsmom zápase za sebou a na konte má už 69 gólov. Naposledy strelil v jednej sezóne takýto počet Mario Lemieux (1995-96). Matthews má ešte dva zápasy na to, aby sa stal prvým hráčom od sezóny 1991-92, ktorý strelí aspoň 70 gólov v základnej časti. Maple Leafs nastúpia na ľadoch Floridy a Tampy Bay.



Detroit sa drží v hre o postup do play off, Red Wings vyhrali v Toronte 5:4. O víťazstve “červených krídel” rozhodol kapitán Dylan Larkin, ktorý strelil svoj deviaty gól v predĺžení a vyrovnal zápisy Brendana Shanahana a Stevea Yzermana na druhom mieste v klubovej histórii.



Na postupové pozície sa dostal Washington, víťazný gól s Tampou Bay (4:2) strelil obranca John Carlson. Bol to jeho 150. zásah za Washington a dostal sa na prvé miesto v klubovej histórii medzi obrancami pred Kevina Hatchera.



Sam Reinhart rozhodol o víťazstve Floridy nad Buffalom (3:2 pp), keď sa presadil proti svojmu bývalému tímu. Bol to jeho 55. gól v sezóne, klubový rekord drží Pavel Bure (59 v sezóne 2000/01).



O víťazstve Philadelphie nad New Jersey 1:0 rozhodol v početnej nevýhode Travis Konecny. Bol to jeho šiesty gól v oslabení v tejto sezóne. Šesť gólov v oslabení dal naposledy Michael Grabner v sezóne 2018/19 za Arizonu Coyotes. Konecny zaznamenal svoj jubilejný 400. bod v kariére.