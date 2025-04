Kapustík chce zabodovať medzi mužmi: Verím, že to vyjde

Na snímke slovenskí reprezentanti v skokoch na lyžiach Tamara Mesíková a Hektor Kapustík počas tlačovej konferencie k otvoreniu novej zimnej sezóny a podujatiam SP v Jasnej. V Bratislave 16. októbra 2023. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Bratislava 3. apríla (TASR) - Pred niekoľkými dňami sa 17-ročný Hektor Kapustík stal prvým slovenským skokanom na lyžiach, ktorému sa podarilo doletieť za hranicu 200 metrov. Reprezentant Slovenska má na mostíkoch veľké ambície, chce pravidelne štartovať vo Svetovom pohári a inšpirovať ďalšiu generáciu k tomuto športu.Rekordný slovenský zápis sa uskutočnil vo štvrtok 27. marca v slovinskej Planici, kde Kapustík doletel na hranicu 202 metrov.povedal v exkluzívnom rozhovore pre TASR Hektor Kapustík.Rekordnú métu sa podarilo pokoriť po viac ako 19 rokoch, v rakúskom Kulme doletel vtedy Martin Mesík na hodnotu 195,5 metra.“ priznal Kapustík.Z kvalifikácie sa mu síce následne nepodarilo postúpiť, ale už len možnosť vyskúšať si legendárne prostredie Planice a hlavne tamojší mostík, bolo pre ňho veľkou výzvou. „“ priblížil Kapustík nedávnu skokanskú skúsenosť.Čerstvo ukončená letecká sezóna bola v mnohých ohľadoch pre 17-ročného Slováka výnimočná. Na olympijských hrách mládeže v Kórei si mal možnosť okrem skokov na lyžiach vyskúšať aj severskú kombináciu. „,“ ozrejmil skokan svoju špecializáciu do budúcna.Do tohto podujatia sa Kapustík zúčastňoval najmä na skokanských súťažiach nižších kategórií, ako Kontinentálny pohár alebo FIS pohár. V decembri si vo švajčiarskom Engelbergu odbil debut medzi najlepšími mužmi v rámci Svetového pohára. „“ hovoril Kapustík otvorene o rozdieloch medzi súťažami a ambíciách.Zjednodušene by sa dalo povedať, že lietanie z mostíka má Kapustík v krvi. Pochádza zo skokanskej rodiny, okrem neho je veľký talentom aj jeho 15-ročná sestra Kira Mária Kapustíková. „“ priblížil Kapustík spoločné rodinné fungovanie.Za uplynulých 30 rokov reprezentovali Slovensko na najvyššej úrovni len dvaja skokani na lyžiach – Martin Mesík a Tomáš Zmoray. Výkony a progres Kapustíka sú prísľubom do budúcnosti, že by sa mohla rozšíriť členská základňa tohto športu. „,“ myslí si člen Klubu priateľov skoku na lyžiach a severskej kombinácie. Jasno má aj v cieľoch do budúcna: „