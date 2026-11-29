< sekcia Šport
Kapustík nepostúpil do 2. kola na veľkom mostíku v Ruke
Lídrom bol Isak Andreas Langmo z Nórska, ktorý mal náskok 7,6 bodu pred Rakúšanom Stephanom Embacherom.
Autor TASR
Ruka 29. novembra (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa neprebojoval do 2. kola hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke. V nedeľnom 1. kole na veľkom mostíku zaletel do vzdialenosti 110 metrov a so ziskom 71,8 bodu obsadil nepostupovú 42. priečku. Lídrom bol Isak Andreas Langmo z Nórska, ktorý mal náskok 7,6 bodu pred Rakúšanom Stephanom Embacherom.