Piatok 19. december 2025
Skokan na lyžiach Kapustík nepostúpil v Engelbergu do hlavnej súťaže

Na snímke skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR - Jaroslav Novák

V piatkovej kvalifikácii dostal za skok dlhý 112,5 metra známku 111,5 bodu a obsadil konečné 59. miesto. Kvalifikáciu ovládol Nemec Felix Hoffmann.

Engelberg 19. decembra (TASR) - Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára vo švajčiarskom Engelbergu. V piatkovej kvalifikácii dostal za skok dlhý 112,5 metra známku 111,5 bodu a obsadil konečné 59. miesto. Kvalifikáciu ovládol Nemec Felix Hoffmann.
