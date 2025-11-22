< sekcia Šport
Kapustík nepostúpil v Lillehammeri do 2. kola
Po prvom kole sa usadil na čele Rakúšan Stefan Kraft.
Autor TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola úvodnej individuálnej súťaže Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V dejisku ZOH 1994 pristál v 1. kole na značke 107 m a so ziskom 96,9 bodu obsadil 50. miesto. Za výkonom z kvalifikácie, v ktorej skončil na 47. priečke, zaostal o 8,5 m. Po prvom kole sa usadil na čele Rakúšan Stefan Kraft.