< sekcia Šport
Kraft vyhral individuálnu súťaž vo Falune, Kapustík 45.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola.
Autor TASR,aktualizované
Falun 25. novembra (TASR) - Rakúsky skokan na lyžiach Stefan Kraft triumfoval v utorňajšej individuálnej súťaži Svetového pohára vo švédskom Falune. Na strednom mostíku predstihol o 2,2 bodu Slovinca Anžeho Lanišeka a vďaka zisku 100 bodov sa dostal na čelo celkového poradia prestížneho seriálu. Tretí skončil so stratou piatich bodov Nemec Philipp Raimund.
Kraft zároveň prekonal rekord legendárneho Fína Janneho Ahonena, ktorý v SP nazbieral celkovo 15.758 bodov. Trojnásobný majster sveta ich má po utorňajšom podujatí vo Falune na konte 15.811. Pre Krafta to bol už 46. individuálny triumf. V historických tabuľkách vyrovnal zápis Ahonenovho krajana Mattiho Nykänena. Pred ním je už iba ďalší Rakúšan Gregor Schlierenzauer s 53 víťazstvami. „Je to pre mňa mimoriadne emotívny deň. Preskočiť Janneho v počte získaných bodov v SP a vyrovnať sa Mattimu v počte víťazstiev, to je geniálne," uviedol pre agentúru APA Kraft, ktorý viedol už po 1. kole.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola. V prvom kole pristál na značke 86 m a so ziskom 99,6 bodu obsadil 45. miesto. Dosiahol o pol metra lepší výkon ako v kvalifikácii, no na postup medzi bodovanú tridsiatku to nestačilo.
SP v skokoch na lyžiach vo Falune
muži - stredný mostík:
1. Stefan Kraft (Rak. ) 249,9 bodu (97,5+96,5 m), 2. Anže Lanišek (Slovin.) 247,7 (96,0+96,0), 3. Philipp Raimund (Nem.) 244,9 (94,5+99,5), 4. Stephan Embacher (Rak.) 241,8 (95,0+96,5), 5. Jan Hörl (Rak.) 240,6 (94,0+97,0), 6. Daniel Tschofenig (Rak.) 240,2 (94,0+93,5); 7. Rjoju Kobajaši (Jap.) 237,5 (94,0+95,5), 8. Felix Hoffmann (Nem-) 235,7 (92,0+97,0), 9. Vladimir Zografski (Bul.) 234,7 (95,0+93,0); 10. Marius Lindvik (Nór.) 232,0 (94,0+92,5)
Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):
1. Kraft 205 bodov, 2. Kobajaši 181, 3. Tschofenig 176, 4. Hörl 157, 5. Lanišek 156, 6. Domen Prevc (Slovin.) a Raimund 150
Kraft zároveň prekonal rekord legendárneho Fína Janneho Ahonena, ktorý v SP nazbieral celkovo 15.758 bodov. Trojnásobný majster sveta ich má po utorňajšom podujatí vo Falune na konte 15.811. Pre Krafta to bol už 46. individuálny triumf. V historických tabuľkách vyrovnal zápis Ahonenovho krajana Mattiho Nykänena. Pred ním je už iba ďalší Rakúšan Gregor Schlierenzauer s 53 víťazstvami. „Je to pre mňa mimoriadne emotívny deň. Preskočiť Janneho v počte získaných bodov v SP a vyrovnať sa Mattimu v počte víťazstiev, to je geniálne," uviedol pre agentúru APA Kraft, ktorý viedol už po 1. kole.
Slovenský reprezentant Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola. V prvom kole pristál na značke 86 m a so ziskom 99,6 bodu obsadil 45. miesto. Dosiahol o pol metra lepší výkon ako v kvalifikácii, no na postup medzi bodovanú tridsiatku to nestačilo.
SP v skokoch na lyžiach vo Falune
muži - stredný mostík:
1. Stefan Kraft (Rak. ) 249,9 bodu (97,5+96,5 m), 2. Anže Lanišek (Slovin.) 247,7 (96,0+96,0), 3. Philipp Raimund (Nem.) 244,9 (94,5+99,5), 4. Stephan Embacher (Rak.) 241,8 (95,0+96,5), 5. Jan Hörl (Rak.) 240,6 (94,0+97,0), 6. Daniel Tschofenig (Rak.) 240,2 (94,0+93,5); 7. Rjoju Kobajaši (Jap.) 237,5 (94,0+95,5), 8. Felix Hoffmann (Nem-) 235,7 (92,0+97,0), 9. Vladimir Zografski (Bul.) 234,7 (95,0+93,0); 10. Marius Lindvik (Nór.) 232,0 (94,0+92,5)
Celkové poradie SP (po 3 súťažiach):
1. Kraft 205 bodov, 2. Kobajaši 181, 3. Tschofenig 176, 4. Hörl 157, 5. Lanišek 156, 6. Domen Prevc (Slovin.) a Raimund 150