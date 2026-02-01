< sekcia Šport
Kapustík nepostúpil vo Willingene do 2. kola, na čele je Prevc
Súťaž prebiehala v náročných poveternostných podmienkach.
Autor TASR
Willingen 1. februára (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík nepostúpil do 2. kola nedeľňajšej individuálnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Willingene. V 1. kole skočil 123 metrov, za čo dostal od rozhodcov 82,8 bodu a obsadil 37. miesto. Od najlepšej tridsiatky ho delilo 7,8 b.
Súťaž prebiehala v náročných poveternostných podmienkach. Po 1. kole sa usadil na čele Slovinec Domen Prevc, líder seriálu a víťaz kvalifikácie bol tak na najlepšej ceste zopakovať sobotňajší triumf. Na mostíku HS-147 viedol s náskokom 13,6 bodu pred krajanom Anžem Lanišekom, tretí bol Nemec Philipp Raimund. Podujatie vo Willingene je pre skokanov generálkou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d'Ampezzo.
