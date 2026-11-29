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Kapustík postúpil do hlavnej súťaže veľkého mostíka v Ruke
Hlavná súťaž bola na programe od 14.20 h.
Autor TASR
Ruka 29. novembra (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára vo fínskej Ruke. V nedeľnej kvalifikácii na veľkom mostíku sa umiestnil na 29. pozícii so ziskom 117,5 bodu za skok dlhý 135 metrov. Víťazom kvalifikácie sa stal Nór Marius Lindvik, ktorý pristál na značke 146,0 m a dostal 157,7 bodu. Hlavná súťaž bola na programe od 14.20 h.