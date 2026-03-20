Piatok 20. marec 2026
Kapustík postúpil do hlavnej súťaže v letoch vo Vikersunde

Na snímke slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR/SOŠV - Andrej Galica

Autor TASR
Vikersund 20. marca (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa prebojoval do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v letoch v nórskom Vikersunde. V piatkovej kvalifikácii pristál na značke 201 m, od rozhodcov dostal 176,8 bodu a obsadil 19. miesto. Do hlavnej súťaže postúpilo najlepších 40 pretekárov.

Najlepším výkonom v kvalifikácii sa prezentoval už istý držiteľ veľkého glóbusu Slovinec Domen Prevc, ktorý za skok dlhý 219,5 m dostal 218,8 b. Najdlhší let však predviedol druhý Nór Isak Andreas Langmo, ktorý zaletel na značku 239 m (211,0 b.). Hlavná súťaž na mostíku HS-240 je na programe v sobotu o 17.05 h.
