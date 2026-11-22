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Kapustík postúpil v Lillehammeri do hlavnej súťaže
Víťazom kvalifikácie sa stal Rakúšan Stefan Embacher, ktorý v sobotu triumfoval v ouvertúre prestížneho seriálu.
Autor TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do hlavnej súťaže na nedeľňajšom podujatí Svetového pohára v nórskom Lillehammeri. V dejisku ZOH 1994 obsadil v kvalifikácii 50. miesto, keď pristál na značke 115 m a od rozhodcov dostal známku 82,1 bodu. Víťazom kvalifikácie sa stal Rakúšan Stefan Embacher, ktorý v sobotu triumfoval v ouvertúre prestížneho seriálu.