Kapustík postúpil vo Willingene do hlavnej súťaže

Na snímke slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Podujatie vo Willingene je pre Kapustíka generálkou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo.

Autor TASR
Willingen 31. januára (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík postúpil do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom willingene. V sobotňajšej kvalifikácii obsadil 50. miesto, keď pristál na značke 116,5 m a od rozhodcov dostal 64 bodov. Podujatie vo Willingene je pre Kapustíka generálkou na ZOH 2026 v Miláne a Cortine d´ Ampezzo.
