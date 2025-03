Kapustík prekonal slovenský rekord, v Planici skočil 202 metrov

Planica 27. marca (TASR) - Hektor Kapustík vytvoril nový slovenský rekord v skokoch na lyžiach. V tréningu na preteky Svetového pohára v Planici dosiahol výkon 202 metrov. Prekonal tak zápis Martina Mesíka z roku 2006 v hodnote 195,5 metra z rakúskeho Kulmu.



Pre Kapustíka to bola zároveň premiéra na mamuťom mostíku HS 240. „Bol to pocit, ktorý sa dá opísať iba veľmi ťažko. Výška a rýchlosť, ktorú som nabral, boli neopísateľné a verím, že takýchto skokov bude čím viac,“ citoval 17-ročného skokana Zväz slovenského lyžovania (ZSL). Výkon sa mu však nepodarilo zopakovať v kvalifikácii, kde zaznamenal 154 metrov a obsadil 57. miesto. Nepostúpil tak do hlavnej súťaže, do ktorej sa kvalifikovalo najlepších 40 skokanov.





Nóra Langma diskvalifikovali v súvislosti s kombinézou



Nórskeho skokana na lyžiach Isaka Andreasa Langma diskvalifikovali zo štvrtkovej kvalifikácie na záverečnom podujatí Svetového pohára v slovinskej Planici. Dôvodom je porušenie pravidiel ohľadom súťažnej kombinézy. Trest neminul ani Američana Tatea Frantza a slovinského reprezentanta Žigu Jančara.



K Langmovej diskvalifikácii došlo len pár týždňov po škandále na MS v Trondheime, na ktorých Nóri priznali manipuláciu s kombinézami. V dôsledku toho Medzinárodná lyžiarska a snoubordová federácia (FIS) pozastavila činnosť majstrovi sveta na strednom mostíku Mariusovi Lindvikovi i jeho krajanom Johannovi Andremu Forfangovi, Kristofferovi Eriksenovi Sundalovi, Robertovi Johanssonovi a Robinovi Pedersenovi. Informácie priniesla agentúra DPA.