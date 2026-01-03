< sekcia Šport
Kapustík sa neprebojoval do hlavnej súťaže v Innsbrucku
Hlavná súťaž je na programe v nedeľu 4. januára od 13.30 h.
Autor TASR
Innsbruck 3. januára (TASR) - Slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík sa neprebojoval do hlavnej súťaže na treťom podujatí Turné štyroch mostíkov v rakúskom Innsbrucku. V kvalifikácii obsadil 63. priečku, za skok dlhý 106,0 metra získal známku 81,6 bodu. Víťazom kvalifikácie sa stal Rakúšan Jan Hörl. Hlavná súťaž je na programe v nedeľu 4. januára od 13.30 h.