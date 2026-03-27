Kapustík v letoch v Planici na 21. mieste, zvíťazil Prevc
Prevc, už istý držiteľ veľkého glóbusu, triumfoval po letoch dlhých 232,5 a 230,5 m.
Planica 27. marca (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v piatkových letoch Svetového pohára v slovinskej Planici delenú 21. priečku. V súčte dvoch kôl získal 395,7 bodu. Z triumfu sa radoval domáci Domen Prevc (471,4 b).
Osemnásťročný Kapustík potvrdil dobrú formu, keď po vydarených pretekoch v nórskom Vikersunde (13. miesto) opäť bodoval. V 1. kole dostal za skok dlhý 220 metrov od rozhodcov 193,7 bodu a postúpil z 24. priečky. V 2. kole, do ktorého sa prebojoval tretíkrát v kariére, svoju celkovú pozíciu ešte vylepšil, pristál na značke 224,5 m a získal 202 b.
Prevc, už istý držiteľ veľkého glóbusu, triumfoval po letoch dlhých 232,5 a 230,5 m. Druhé miesto obsadil Japonec Ren Nikaidó (451,3 b) a pódium doplnil Rakúšan Daniel Tschofenig (443,5). Najdlhší let dňa predviedol Rakúšan Stephan Embacher, keď v 2. kole skočil 240 m.
Svetový pohár - lety v slovinskej Planici:
1. Domen Prevc (Slovin.) 471,4 b. (232,5 m/230,5 m), 2. Ren Nikaidó (Jap.) 451,3 (232,0/233,0), 3. Daniel Tschofenig (Rak.) 443,5 (221,5/233,5), 4. Johann Andre Forfang 440,3 (215,5/227,5), 5. Marius Lindvik (obaja Nór.) 432,1 (227,0/225,5), 6. Naoki Nakamura (Jap.) 423,3 (226,0/219,5), 7. Anže Lanišek (Slovin.) 422,4 (216,5/235,0), 8. Andreas Wellinger (Nem.) 414,3 (218,5/215,5), 9. Antti Aalto (Fín.) 411,8 (219,0/235,5), 10. Valentin Foubert (Fr.) 411,1 (223,5/206.0), ..., 21. Hektor KAPUSTÍK (SR) 395,7 (220,0/224,5)
celkové poradie SP (po 31 z 33 pretekov):
1. Prevc 2068 b. - istý veľký krištáľový glóbus, 2. Rjójú Kobajaši (Jap.) 1188, 3. Tschofenig 1109, 4. Nikaidó 1095, 5. Lanišek 989, 6. Embacher 982, ..., 46. KAPUSTÍK 41
