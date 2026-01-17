Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapustík v Sappore skončil na 46. priečke, do 2. kola nepostúpil

Na snímke slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Kapustík tak nenadviazal na predchádzajúce preteky v poľskom Zakopanom, v ktorých získal pre Slovensko prvé body do seriálu SP po viac ako 20 rokoch.

Sapporo 17. januára (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík obsadil v sobotňajších pretekoch Svetového pohára v japonskom Sappore 46. miesto. V prvom kole skočil 114 m, získal 78,5 b. a nedostal sa do 2. kola medzi tridsiatku najlepších.

Kapustík tak nenadviazal na predchádzajúce preteky v poľskom Zakopanom, v ktorých získal pre Slovensko prvé body do seriálu SP po viac ako 20 rokoch. Do prvej päťdesiatky sa však dokázal dostať šiestykrát v sezóne. Na čele pretekov sa usadil Rakúšan Jan Hörl (136 m, 131,3 b.) s náskokom 1,3 bodu pred lídrom celkového poradia Slovincom Domenom Prevcom a 5,2 pred krajanom Stephanom Embacherom.
.

