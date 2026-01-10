Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapustík v Zakopanom postúpil do hlavnej súťaže

Na snímke slovenský reprezentant v skokoch na lyžiach Hektor Kapustík sa pripravuje na skok počas tréningu na Svetovom pohári v poľskom Zakopanom v sobotu 10. januára 2026. Foto: TASR - Veronika Mihaliková

Kapustík sa medzi najlepšou päťdesiatkou predstaví prvýkrát od 21. decembra 2025, keď si vo švajčiarskom Engelbergu zlepšil osobné výsledkové maximum a skončil na 40. priečke.

Zakopane 10. januára (TASR) - Slovenský skokan na lyžiach Hektor Kapustík sa predstaví v hlavnej súťaži na podujatí Svetového pohára v poľskom Zakopanom. V sobotňajšej kvalifikácii obsadil 31. priečku, keď skočil 130,5 m a získal 106,7 bodu.

Kapustík sa medzi najlepšou päťdesiatkou predstaví prvýkrát od 21. decembra 2025, keď si vo švajčiarskom Engelbergu zlepšil osobné výsledkové maximum a skončil na 40. priečke. Hlavná súťaž je v poľskom stredisku na programe v nedeľu o 16.00.
