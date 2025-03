Kapustíková a Mesíková na veľkom mostíku mimo postupu

Trondheim 6. marca (TASR) - Slovenské skokanky na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková nepostúpili do hlavnej súťaže na veľkom mostíku na MS v severských disciplínach v nórskom Trondheime. Kapustíková obsadila vo štvrtkovej kvalifikácii 47. miesto za skok dlhý 96,5 metra a so ziskom 50,5 bodu. Mesíková skočila 88 m a so 45,7 b skončila na 49. pozícii. Do hlavnej súťaže sa dostalo 40 pretekárok, postupová hranica bola na úrovni 67,8 bodu.