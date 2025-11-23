< sekcia Šport
Kapustíková a Mesíková neuspeli v nedeľnej kvalifikácii v Lillehammeri
Autor TASR
Lillehammer 23. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková neuspeli v kvalifikácii na nedeľňajšiu súťaž Svetového pohára. V nórskom Lillehammeri si lepšie počínala na veľkom mostíku Kapustíková, ktorá výkonom 98,5 m a ziskom 55,8 bodu obsadila konečné 55. miesto a nedostala sa medzi elitnú štyridsiatku. Jej reprezentačná kolegyňa Mesíková skočila do vzdialenosti 93 metrov, dostala od rozhodcov 52,2 bodu a skončila na 58. pozícii spomedzi 67 skokaniek.