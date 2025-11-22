< sekcia Šport
Kapustíková a Mesíková neuspeli v sobotnej kvalifikácii v Lillehammeri
V nedeľu sú na programe druhé preteky seriálu.
Autor TASR
Lillehammer 22. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková neuspeli v kvalifikácii na sobotňajšiu úvodnú súťaž Svetového pohára. V nórskom Lillehammeri obsadila Kapustíková na veľkom mostíku výkonom 111,5 m a ziskom 95,3 bodu konečné 48. miesto a nedostala sa medzi elitnú štyridsiatku. Chýbalo jej k tomu deväť bodov. Jej reprezentačná kolegyňa Mesíková skočila do vzdialenosti 90 metrov, dostala 70,4 bodu a skončila na 57. pozícii. Štartovalo 65 skokaniek. V nedeľu sú na programe druhé preteky seriálu.