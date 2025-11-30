Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 30. november 2025Meniny má Ondrej a Andrej
< sekcia Šport

Kapustíková a Mesíková vo Falune nepostúpili z kvalifikácie

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Mesíková skončila na 61. priečke (90,5 m, 53,4 b.)

Autor TASR
Falun 30. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková sa v nedeľu nekvalifikovali do hlavnej súťaže na pretekoch Svetového pohára vo švédskom Falune. Kapustíková obsadila v kvalifikácii 46. miesto skokom dlhým 103 m a so ziskom 76,8 bodu. Od postupu medzi finálovú štyridsiatku ju delilo 1,8 b. Mesíková skončila na 61. priečke (90,5 m, 53,4 b.)
.

Neprehliadnite

MARCINKOVÁ: Pri požiaroch umrelo už päť detí, prioritou NRSR to nie je

Na protest proti progresivizmu prišli do centra Košíc stovky ľudí

KOMENTÁR J. HRABKA: Z Košíc do Bratislavy a späť

HRABKO: Koniec vojny je ešte ďaleko, ale v rokovaniach je vidieť posun