< sekcia Šport
Kapustíková a Mesíková vo Falune nepostúpili z kvalifikácie
Mesíková skončila na 61. priečke (90,5 m, 53,4 b.)
Autor TASR
Falun 30. novembra (TASR) - Slovenské reprezentantky v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková a Tamara Mesíková sa v nedeľu nekvalifikovali do hlavnej súťaže na pretekoch Svetového pohára vo švédskom Falune. Kapustíková obsadila v kvalifikácii 46. miesto skokom dlhým 103 m a so ziskom 76,8 bodu. Od postupu medzi finálovú štyridsiatku ju delilo 1,8 b. Mesíková skončila na 61. priečke (90,5 m, 53,4 b.)