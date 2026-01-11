< sekcia Šport
Kapustíková skončila v Ljubne 24. a získala 7 bodov
V sobotu skončila na 17. priečke a získala 14 bodov.
Autor TASR,aktualizované
Ljubno 11. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková druhýkrát v kariére bodovala vo Svetovom pohári. Iba 16-ročná reprezentantka obsadila na nedeľňajšom podujatí na strednom mostíku v slovinskom Ljubne 24. miesto s celkovou známkou 222,2 a získala sedem bodov. V sobotu skončila v rovnakom stredisku sedemnásta a dosiahla životný úspech.
V 1. kole pristála Kapustíková na značke 84 m, od rozhodcov dostala 114 bodov a zaradila sa na 18. priečku. V druhom kole predviedla skok s dĺžkou 80 m a pohoršila si o šesť pozícii. Z víťazstva sa rovnako ako v sobotu tešila Slovinka Nika Prevcová, ktorá triumfovala o bod pred Rakúšankou Lisou Ederovou a upevnila si vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. Tretia bola s mankom 18,2 bodu Nemka Katharina Schmidová.
V 1. kole pristála Kapustíková na značke 84 m, od rozhodcov dostala 114 bodov a zaradila sa na 18. priečku. V druhom kole predviedla skok s dĺžkou 80 m a pohoršila si o šesť pozícii. Z víťazstva sa rovnako ako v sobotu tešila Slovinka Nika Prevcová, ktorá triumfovala o bod pred Rakúšankou Lisou Ederovou a upevnila si vedenie v celkovom poradí prestížneho seriálu. Tretia bola s mankom 18,2 bodu Nemka Katharina Schmidová.
SP v skokoch na lyžiach v Ljubne
ženy - stredný mostík:
1. Nika Prevcová (Slovin.) 271,1 b. (85,0+92,0 m), 2. Lisa Ederová (Rak.) 270,1 (87,5+90,5), 3. Katharina Schmidová (Nem.) 252,9 (90,0+89,5), 4. Ceng Pching (Čína) 249,1 (88,0+79,0), 5. Jenny Rautionahová (Fín.) 239,9 (72,0+85,0), 6. Nika Vodanová (Slovin.) 238,6 (85,0+86,5); 7. Annika Belshawová (USA) 237,4 (82,0+79,5), 8. Juliane Seyfarthová (Nem.) 233,8 (89,0+77,0), 9. Tung Ping (Čína) 232,5 (84,0+80,0), 10. Daniela Vasilica Haralambieová (Rum.) 232,4 (81,5+80,5)...24. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ (SR) 222,2 (84,0+80,0)
ženy - stredný mostík:
1. Nika Prevcová (Slovin.) 271,1 b. (85,0+92,0 m), 2. Lisa Ederová (Rak.) 270,1 (87,5+90,5), 3. Katharina Schmidová (Nem.) 252,9 (90,0+89,5), 4. Ceng Pching (Čína) 249,1 (88,0+79,0), 5. Jenny Rautionahová (Fín.) 239,9 (72,0+85,0), 6. Nika Vodanová (Slovin.) 238,6 (85,0+86,5); 7. Annika Belshawová (USA) 237,4 (82,0+79,5), 8. Juliane Seyfarthová (Nem.) 233,8 (89,0+77,0), 9. Tung Ping (Čína) 232,5 (84,0+80,0), 10. Daniela Vasilica Haralambieová (Rum.) 232,4 (81,5+80,5)...24. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ (SR) 222,2 (84,0+80,0)