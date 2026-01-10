Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapustíková bude prvýkrát bodovať, po 1.kole v Ljubne je 21.

Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková. Foto: TASR/AP

Iba 16-ročná reprezentantka pristála na značke 84 m.

Autor TASR
Ljubno 10. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková bude prvýkrát v kariére bodovať vo Svetovom pohári. Na podujatí v slovinskom Ljubne totiž postúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Iba 16-ročná reprezentantka pristála na značke 84 m, od rozhodcov dostala známku 101 bodu a patrilo jej 21. miesto.
.

