Kapustíková bude prvýkrát bodovať, po 1.kole v Ljubne je 21.
Iba 16-ročná reprezentantka pristála na značke 84 m.
Autor TASR
Ljubno 10. januára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková bude prvýkrát v kariére bodovať vo Svetovom pohári. Na podujatí v slovinskom Ljubne totiž postúpila do 2. kola medzi elitnú tridsiatku. Iba 16-ročná reprezentantka pristála na značke 84 m, od rozhodcov dostala známku 101 bodu a patrilo jej 21. miesto.