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Kapustíková nepostúpila do 2. kola v Hizenbachu
Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa medzi 40 postupujúcich neprebojovala.
Autor TASR,aktualizované
Hinzenbach 29. novembra (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola na nedeľňajšom podujatí Svetového pohára v rakúskom Hinzenbachu. V 1. kole skočila rovných 85 metrov a od rozhodcov dostala známku 93,8 bodu, s ktorou obsadila 33. pozíciu. Sedemnásťročná Slovenka tak nenadviaže na sobotňajšiu súťaž, v ktorej skončila na bodovanom 25. mieste.
Kapustíkovej krajanka Tamara Mesíková sa do hlavnej súťaže neprebojovala, v kvalifikácii sa umiestnila na 51. priečke. Líderkou po 1. kole bola obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu Nika Prevcová zo Slovinska, ktorá dosiahla výkon 89,5 m za 122,2 bodu.
Kapustíkovej krajanka Tamara Mesíková sa do hlavnej súťaže neprebojovala, v kvalifikácii sa umiestnila na 51. priečke. Líderkou po 1. kole bola obhajkyňa veľkého krištáľového glóbusu Nika Prevcová zo Slovinska, ktorá dosiahla výkon 89,5 m za 122,2 bodu.