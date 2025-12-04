< sekcia Šport
Kapustíková nepostúpila do 2. kola na veľkom mostíku
Na čele postupujúcej tridsiatky bola Nórka Anna Odine Strömová so 124,6 bodu.
Autor TASR
Wisla 4. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle. V 1. kole súťaže na veľkom mostíku dosiahla rovných 100 m a so ziskom 76,4 bodu obsadila 36. priečku. Na čele postupujúcej tridsiatky bola Nórka Anna Odine Strömová so 124,6 bodu.