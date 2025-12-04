Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Štvrtok 4. december 2025Meniny má Barbora a Barbara
< sekcia Šport

Kapustíková nepostúpila do 2. kola na veľkom mostíku

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Na čele postupujúcej tridsiatky bola Nórka Anna Odine Strömová so 124,6 bodu.

Autor TASR
Wisla 4. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola na podujatí Svetového pohára v poľskej Wisle. V 1. kole súťaže na veľkom mostíku dosiahla rovných 100 m a so ziskom 76,4 bodu obsadila 36. priečku. Na čele postupujúcej tridsiatky bola Nórka Anna Odine Strömová so 124,6 bodu.
.

Neprehliadnite

Pápež Pellegrinimu povedal, že by chcel v dohľadnej dobe navštíviť SR

Zomrel český výtvarník Pištěk, ktorý získal Oscara

Tomáš: Po 20 rokoch odstraňujeme diskrimináciu rodičov pri dôchodkoch

UHRÍK: Infringement EK kvôli novele ústavy sa zbytočne dramatizuje