< sekcia Šport
Kapustíková nepostúpila do 2. kola na veľkom mostíku
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine.
Autor TASR
Predazzo 15. februára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola nedeľnej súťaže na veľkom mostíku na ZOH 2026. V Predazze pristála v prvom kole na značke 105,5 metra a so ziskom 79,7 bodu obsadila 44. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo 18,2 bodu. Na prvej priečke sa v polovici súťaže usadila Nórka Eirin Maria Kvandalová. Šestnásťročná Kapustíková skákala v poradí jedenásta v konkurencii 47 súťažiacich.
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno.
Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno.