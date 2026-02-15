Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Kapustíková nepostúpila do 2. kola na veľkom mostíku

Na snímke slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková počas prvého kola skokov na veľkom mostíku počas XXV. zimných olympijských hier Milano-Cortina 2026 v nedeľu 15. februára 2026 v Predazzo. Foto: TASR- Martin Baumann

Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine.

Autor TASR
Predazzo 15. februára (TASR) - Slovenská skokanka na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do 2. kola nedeľnej súťaže na veľkom mostíku na ZOH 2026. V Predazze pristála v prvom kole na značke 105,5 metra a so ziskom 79,7 bodu obsadila 44. miesto. Na prienik medzi elitnú tridsiatku jej chýbalo 18,2 bodu. Na prvej priečke sa v polovici súťaže usadila Nórka Eirin Maria Kvandalová. Šestnásťročná Kapustíková skákala v poradí jedenásta v konkurencii 47 súťažiacich.

Kapustíková je historicky prvou ženou zo Slovenska, ktorá sa predstavila pod piatimi kruhmi a najmladšou členkou slovenskej výpravy na ZOH v Miláne a Cortine. V tejto sezóne premiérovo bodovala vo Svetovom pohári na januárovom podujatí v slovinskom stredisku Ljubno.
