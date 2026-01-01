< sekcia Šport
Kapustíková nepostúpila do hlavnej súťaže v Oberstdorfe
Na postup potrebovala získať minimálne 97,6 b.
Autor TASR
Oberstdorf 1. januára (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Oberstdorfe. Vo štvrtkovej kvalifikácii skočila 92,5 metra a so ziskom 44,7 bodu obsadila 59. miesto. Na postup potrebovala získať minimálne 97,6 b. V kvalifikácii na mostíku HS-137 v rámci podujatia Two Nights Tour predviedla najlepší výkon Slovinka Nika Prevcová (144,6).