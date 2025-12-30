< sekcia Šport
Kapustíková nepostúpila v Ga-Pa do hlavnej súťaže
Autor TASR
Garmisch-Partenkirchen 30. decembra (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková nepostúpila do hlavnej súťaže na podujatí Svetového pohára v nemeckom Garmisch-Partenkirchene. V utorňajšej kvalifikácii skočila 111 metrov a so ziskom 77,6 bodu obsadila 51. miesto. Na postup bolo potrebné získať aspoň 101 b. Najlepší výkon v kvalifikácii na mostíku HS-142 v rámci podujatia Two Nights Tour predviedla Japonka Nozomi Marujamová (141,2 b.).