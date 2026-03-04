< sekcia Šport
Kapustíková obsadila na strednom mostíku 6. miesto
Kapustíková si oproti prvému kolu polepšila o tri priečky.
Autor TASR
Lillehammer 4. marca (TASR) - Slovenská reprezentantka v skokoch na lyžiach Kira Mária Kapustíková obsadila v súťaži na strednom mostíku na MSJ v nórskom Lillehammeri 6. miesto. Za skoky dlhé 91 a 93,5 metrov dostala celkovo 215,7 bodu. Na novú majsterku sveta Češku Anežku Indráčkovú, ktorá skočila 95 a 98 m, stratila 20,5 b.
Kapustíková si oproti prvému kolu polepšila o tri priečky. Ďalšia Slovenka Tamara Mesíková sa do druhého kola kvalifikovala z 29. miesta, v ňom sa posunula na konečnú 22. priečku. Dovedna získala 181,7 b (87,6+85,5 m).
MSJ v severskom lyžovaní - skoky na lyžiach:
stredný mostík juniorky: 1. Anežka Indráčková (ČR) 236,2 b (95+98 m), 2. Ingvild Synnöve Midtskogenová (Nór.) 233,9 (94+93,5), 3. Sofia Mattilová (Fín.) 229,7 (99+97), ..., 6. Kira Mária KAPUSTÍKOVÁ 215,7 (91+93,5), 22. Tamara MESÍKOVÁ (obe SR) 181,7 (83+85,5)
